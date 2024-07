Lenergy Pisa Beach Soccer u20 in semifinale di Coppa Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È un Lenergy Pisa BS da favola quello che accede alla semifinale di Coppa Italia Puntocuore Under 20. A Paestum giovani nerazzurri superano anche l’ostico quarto di finale e vincono 3-4 contro la testa di serie Cagliari BS al termine di una partita bella e combattuta. Apre le marcature Piro, che porta in vantaggio il Cagliari, Marchetti pareggia ma Chigini riporta avanti i sardi a ridosso del primo intervallo. La ripresa non altera la sostanza del parziale, condita da una rete per parte firmate Armadori e Boi. Quindi la rimonta è cosa del terzo periodo, servita dal pareggio di Marchetti e dalla botta vincente di Armadori a un minuto dallo scadere. Grande soddisfazione per mister Lorenzo Vaglini e il suo staff, inevitabilmente già proiettati alla semifinale di sabato contro l’Icierre Lamezia BS, in diretta streaming alle ore 15:00 sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.