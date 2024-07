Lenergy Pisa bs vince ancora e attende Viareggio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

A Lignano Sabbiadoro ancora un successo per il Lenergy Pisa BS, che vince in rimonta per 4-5 sul Città di Milano BS al termine di una gara ruvida e ricca di emozioni, stappata al tramonto del primo periodo dal primo centro di giornata di Hulk. Il supereroe nerazzurro apre anche il periodo successivo con il gol del raddoppio, prima che Milano pareggi i conti con Ricardinho e Savarese su calcio di rigore. Il botta e risposta tra Hulk e Savarese prosegue a cavallo tra il secondo e l’ultimo periodo: il numero 7 brasiliano porta in vantaggio il Lenergy Pisa, mentre in avvio di terza frazione Savarese pareggia i conti con un discusso tiro libero. Una gara già segnata da episodi e proteste esplode definitivamente pochi secondi più tardi, quando Stefano Marinai trova il gol del vantaggio, ma la terna arbitrale interrompe il gioco alcuni istanti prima che il pallone si depositi in rete. Incomprensibile il motivo dell’annullamento e dopo due minuti di confusione il gioco riprende con la sportiva restituzione del possesso da parte dei giocatori del Milano, nel clima di generale incredulità. E dopo il danno la beffa, firmata dal fortunoso gol di Sassari al 3’. Il Lenergy Pisa si ritrova sotto nel risultato e serve una reazione di testa e di carattere, di lucidità e di attenzione: la rimonta arriva, incisa dalla rovesciata vincente di Ott e dal poker di Hulk, ma anche dalle straordinarie parate di Casapieri tra i pali e da un Lenergy Pisa più forte di tutto e di tutti. Ultimo appuntamento della Poule Scudetto in programma domani alle ore 15:15 contro il Farmaè Viareggio BS in una gara che promette spettacolo, in cui i nerazzurri e i bianconeri della Toscana si contenderanno il primo posto in classifica. Diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.