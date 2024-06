Lenergy Pisa tra le prime 8 d'Europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

È una vittoria ruggente quella del Lenergy Pisa BS negli ottavi di finale di Euro Winners Cup. 5-3 nel derby tutto italiano contro il Domusbet.tv Catania BS, nella privilegiata sede di Nazaré. Le danze sono aperte della solita rete di Hulk, che raddoppia prima dello scadere di tempo dopo il momentaneo pareggio di Fred. La prima rete nerazzurra targata 2024 di Datinha illumina il secondo periodo, in cui il gol Barsotti risponde a quello di Josep, dopodiché pensa Paulinho a sorprendere tutti con un delizioso calcio di punizione dalla lunga distanza. La gara è accesa, ruvida e qualitativa allo stesso tempo. Con cinque reti già messe a segno in casa Pisa, nell’ultima frazione di gara si vede soltanto il gol del rossoblù Ponzetti, che non cambia la sostanza dell’incontro. Vince con pieno merito la squadra di Matteo Marrucci, che si contenderà un posto in semifinale domani con la tedesca Real Münster, reduce dal successo contro il Farmaè Viareggio BS.