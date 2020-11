Pisa S.C., un positivo nello spogliatoio: squadra in isolamento

C'è una nuova positività nel gruppo squadra del Pisa. Si tratta del giovanissimo difensore Lorenzo Masetti (2001), individuato nel corso dei consueti test molecolari somministrati ai tesserati nerazzurri. Il diciannovenne è completamente asintomatico ed è già stato posto in isolamento, come previsto dal protocollo sanitario.

Il resto della rosa, assieme allo staff tecnico e medico e agli componenti del gruppo squadra, sono in quarantena fiduciaria: in seguito ad un ulteriore doppio giro di tamponi non sono emerse ulteriori positività. Perciò il lavoro di Luca D'Angelo e dei suoi calciatori in vista della trasferta di Reggio Calabria (domenica 22 novembre) prosegue senza altri incidenti di percorso.