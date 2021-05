I nerazzurri Lorenzo Vaglini e Stefano Marinai allo stage tecnico della Nazionale di Beach Soccer

Soddisfazione per i due calciatori del Pisa Beach Soccer

Anche il pisanissimo Lorenzo Vaglini tra i convocati di mister Del Duca al primo stage tecnico della Nazionale Azzurra di Beach Soccer.

Grande soddisfazione per il classe 1994, ormai alla sua sesta stagione in casacca nerazzurra. Lorenzo infatti parteciperà per la stagione 2021 al Campionato Nazionale di Serie A proprio con la società Pisa Beach Soccer.

Lo stage tecnico si svolgerà da oggi, martedì 25 maggio, e volgerà al termine nel fine settimana quando mister Del Duca ordinerà lo sciogliete le righe.

Toscana, sede speciale di questa prima convocazione, che si svolgerà appunto a Viareggio.

Tra i convocati anche Stefano Marinai, altra riconferma del Pisa Bs per la stagione 2021.