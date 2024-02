Si sono svolti al PalaPellicone di Ostia i Campionati italiani Under 17 e Master di lotta stile libero. Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa del settore lotta ha conquistato 2 medaglie d'oro nella categoria Master e 2 medaglie di Bronzo nella categoria Under 17 anni.

Gli ori nella categoria Master sono stati vinti da Boris Martinov nella categoria di peso 70 kg e da Gheorghe Pojar nella categoria di peso 88kg, entrambi vincendo i loro incontri nel loro girone all'italiana. Percorso più difficile a causa dell'alta partecipazione per gli atleti più giovani nella categoria Under 17 anni. Medaglia di Bronzo nella categoria di peso 65 kg per Jacopo Casella che ha vinto tutti gli incontri fino alla semifinale che ha perso di misura con il campione italiano, vincendo poi la finale per il terzo posto.

Stesso percorso per Dario D'Aarata nella categoria di peso 71 kg, ha vinto tutti gli incontri nettamente perdendo la semifinale per poi rifarsi vincendo la finale per il bronzo. Buona prova anche per Ronny Frias che nella categoria di Peso 65 kg ha vinto 3 incontri prima di arrendersi di misura proprio nell'incontro con il compagno di squadra Jacopo Casella. Questi risultati confermano l'ottimo lavoro dell'allenatore Francesco Gaddini e rende orgogliosi l' istruttore Fabrizio Mainardi e il presidente (nonchè comandante del comando provinciale di Pisa) Nicola Giannelli.