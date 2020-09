Pisa S.C., coppia d'assi per i nerazzurri: presi Palombi e Mazzitelli

Coppia d'assi per il Pisa: sono ufficiali gli ingaggi di Simone Palombi e Luca Mazzitelli. Entrambi i rinforzi arrivano dalla Serie A e, grazie al solerte lavoro di Roberto Gemmi e del Dg Giovanni Corrado, tutti e due vestono la maglia nerazzurra con la prospettiva di rimanervi a lungo. Palombi è un attaccante classe '96 cresciuto nel vivaio della Lazio prima delle esperienze formative in Serie B con le maglie di Ternana, Salernitana Lecce e Cremonese. Forte fisicamente, abile tecnicamente e rapido in progressione, è un profilo in grado di occupare sia la casella del centravanti che quella della seconda punta. E' arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Luca Mazzitelli, centrocampista classe 1995, arriva in nerazzurro dopo la mezza stagione vissuta con l'Entella nello scorso campionato. Cresciuto nelle giovanili della Roma, è stato acquistato giovanissimo dal Brescia e poi è stato ingaggiato dal Sassuolo. Con la società neroverdeha assaggiato la Serie A (circa 50 presenze distribuite fra l'Emilia e il Genoa), e proprio dalla società emiliana è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto. Destro naturale, è in grado di agire indistintamente nel centrocampo a tre e in quello a quattro.

Con questo due ingaggi il calciomercato nerazzurro entra nella fase finale: rimangono da piazzare alcuni esuberi (Izzillo e Zammarini su tutti), con un occhio attento alle possibili occasioni imperdibili, in particolare nel pacchetto difensivo.