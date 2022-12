Torna la Maratona di Pisa: attesi atleti da 58 Paesi

E' la settimana della XXIII Cetilar® Maratona di Pisa che si correrà questa domenica 18 dicembre, evento che include la Maratona 42,195 km su percorso certificato Aims-World Athletics e Fidal, la mezza Maratona 'Pisanina' 21,097 km e la 4 miglia. Runner provenienti da 58 nazioni del mondo per l'ultima domenica prima di Natale, nello scenario unico al mondo del traguardo di Piazza dei Miracoli. L'anno scorso erano stati circa 2mila.

La Maratona di Pisa è organizzata da 1063 SSDARL ed è stata presentata oggi in Comune di Pisa alla presenza delle autorità cittadine. "Mi fa molto piacere che torni a Pisa la Cetilar Maratona e ringrazio gli organizzatori di questo evento che richiama ogni anno tanti appassionati e che è cresciuto nel corso degli anni", ha detto il sindaco di Pisa, Michele Conti.

Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale. Chiusura iscrizioni giovedì 15 dicembre alle ore 12.

Il percorso

I runners di tutto il mondo scopriranno lunghi rettilinei e un percorso veloce e dinamico capace di conciliare le esigenze di scorrevolezza con la possibilità di ammirare le bellezze storiche e naturalistiche. Anche quest’anno la competizione vedrà professionisti e cultori della corsa mettere alla prova se stessi nella 42 Km e 21 Km competitiva, mentre ad attendere familiari, bambini e amatori ci sarà la 4 miglia.

Partenza da Piazza Manin, con Piazza Duomo sullo sfondo, alle ore 9; sei ore e mezzo di tempo massimo per completare il percorso. Lasciata la piazza alle spalle, si prosegue percorrendo i caratteristici lungarni della città, per poi dirigersi verso la costa, lambendo San Piero a Grado con la sua imponente Basilica romanica.

Arrivati al Km 12,6 le gare si separeranno, la Mezza Maratona tornerà indietro verso l’arrivo, mentre la Maratona procederà in direzione del litorale, attraversando il Parco Naturale di San Rossore. Giro di boa della Maratona a Tirrenia e rientro sul lungomare, passando per Marina di Pisa, da dove verrà raggiunto il 30° Km in corrispondenza della foce dell’Arno. Da qui un lungo viale alberato accompagnerà gli atleti per gli ultimi 10 km, fino all’arrivo ai piedi della Torre Pendente, dove verrà tagliato il traguardo.

Gli atleti attesi

Presenza femminile attestata al 24%, la più alta d’Italia e una altissima percentuale di stranieri, il 38%, provenienti da Albania, Austria, Australia, Belgio, Bielorussia, Brasile, Canada, Cechia, Cina, Colombia, Costa Rica, Croazia, Cipro, Danimarca, Ecuador, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Inghilterra, Germania, Haiti, Hong Kong, Hungary, Indonesia, India, Irlanda, Israele, Japan, Kazakhstan, Kenya, Korea, Latvia, Lithuania, Malaysia, Messico, Malta, Namibia, Nederland, Norvegia, New Zealand, Filippine, Polonia, Portogallo, Romania, Rep. South Africa, Russia, Serbia, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Tailandia, Tanzania, Turchia, Uganda, Ucraina, USA, Venezuela.

Start list maschile con atleti agguerriti, l’italo marocchino Jbari Khalid 2h19:36, poi l’inglese Gibs, lo spagnolo Gutiérrez Vicente e il finlandese Silvennoinen. A dar battaglia per l’Italia ci saranno Giovanni Grano 2h13’, Andrea Soffientini 2h22’, Filippo Bovanini 2h32’03”, Luigi Del Buono 2h33’07”. Questi atleti sono tutti nuovi alle strade di Pisa. In gara anche il pisano Daniele Meucci e il grossetano La Rosa. Meucci dopo l’ottimo VIII posto a New York è alla ripresa dell’attività, per lui, un test più che una gara, ma l’importante è esserci.

n cima alla lista delle donne troviamo Lenah Jerotich che detiene il record della gara 2h37’30” stabilito lo scorso anno, poi Claudia Marietta con un personale di 2h42’59”. La Marietta è in crescita, a Torino primo gradino del podio nel 2021 e secondo nell’edizione 2022, dove ha limato il suo personal di 4’ per poi migliorarlo di ulteriori 3’ all’ultima edizione della Valencia Marathon di domenica 4 dicembre. La Marietta non è nuova alla Maratona di Pisa, lo scorso anno ha conquistato la quinta piazza femminile (seconda italiana) con 2h50’35”. Dietro di lei di un soffio l’ultramaratoneta Denise Tappatà campionessa italiana 100 km su strada nell’edizione speciale della 100 km del Passatore del 2021, vincitrice della Colle-Marathon, della Maratona di Forlì e della Maratona di Treviso 2022, gara, quest’ultima, dove ha siglato il suo personale di 2h45’45”.