Successo olimpico per Martina Batini: bronzo nel fioretto a squadre

Smaltita la delusione per il diciannovesimo nella gara individuale, la fiorettista pisana Martina Batini si gode l'enorme soddisfazione della prima medaglia olimpica della carriera. L'alteta cresciuta nel Club Scherma Pisa Di Ciolo ha trionfato insieme alle compagne di squadra nell'assalto valido per la medaglia di bronzo. Dopo aver perso in modo abbastanza clamoroso la semifinale contro la Francia, protagonista di una rimonta imprevedibile a un certo punto della gara, l'Italia ha riordinato le idee in vista della finale per il terzo e quarto posto.

Ad attendere le azzurre c'erano le atlete degli Stati Uniti. Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi ed Erica Cipressa hanno sfoderato una prestazione praticamente perfetta, rifilando un secco 45-23 alla formazione americana, conquistando così un meritato terzo posto.

Fonte foto: pagina Facebook Federazione Italiana Scherma