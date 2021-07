Massimo Spigoni è il nuovo direttore tecnico per la scuola calcio Litorale Pisano

Ex calciatore di Livorno e Lucchese, Spigoni ha ricoperto incarichi da responsabile tecnico in varie società livornesi come Acadamy Livorno, scuola calcio Antignano, Apige, Pls. Specializzato nel comparto dei più piccoli, porta la sua esperienza e professionalità, unita alla voglia di ritornare a fianco dei più piccoli nel mondo del calcio, con il suo inconfondibile approccio sportivo mirato soprattutto al divertimento e insegnamento dei fondamentali. Questa, dunque, la filosofia del nuovo direttore tecnico della Scuola Calcio Litorale Pisano Massimo Spigoni: "Bisogna lavorare su ogni bambino con programmi specifici sul profilo tecnico e del divertimento. Le grandi ambizioni della società del Litorale e la voglia di far decollare la Scuola calcio Verde/Nera e portarla a livelli ottimali, hanno dato tanto entusiasmo a tutto l’ambiente".