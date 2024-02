Matteo Marrucci ancora alla guida del Lenergy Pisa Beach Soccer

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Lenergy Pisa BS riparte dalla guida di Matteo Marrucci, allenatore nerazzurro protagonista dei successi delle ultime due stagioni. Già allenatore-giocatore dal 2015 al 2017, mister Marrucci prosegue l’esperienza sulla panchina pisana al fianco del fidato staff tecnico per il terzo anno consecutivo. Confermati infatti anche Francesco Giacovelli nel ruolo di preparatore atletico e il brasiliano Silas Fantinato in quello di fisioterapista. Completano l’organico dei collaboratori tecnici il team manager Francesco Mangini per l’area organizzativa e il club referee manager Giacomo Stefanini, incaricato di curare i rapporti con la classe arbitrale dalla Serie A alle competizioni giovanili.