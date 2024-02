Mauro Siotto integra lo staff tecnico del Lenergy Pisa beach soccer

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ancora novità in casa Lenergy Pisa BS: completa lo staff tecnico di mister Matteo Marrucci il preparatore dei portieri Mauro Siotto. Attualmente in forza al Ghiviborgo VDS nel campionato di calcio di Serie D, in passato Siotto ha lavorato nel San Giuliano e nel settore giovanile della Fiorentina. Nel 2019 la prima esperienza sulla sabbia, al Pisa BS con Alessio Battini tra i pali, per poi passare a seguire Leandro Casapieri, rimanendogli al fianco fino ai recenti traguardi che lo hanno proiettato sulle vette del beach soccer mondiale e contribuendo così anche ai successi nerazzurri. Negli scorsi due anni inoltre Siotto ha tenuto corsi federali di beach soccer rivolti a settore giovanile e allenatori, insieme ad altri esperti della disciplina e in qualità di docente unico per la materia portieri.



"Complici i recenti riconoscimenti ottenuti da Leandro, le aspettative si sono alzate e questo significa che dovremo affrontare la nuova annata con maggiori responsabilità", dichiara Siotto. "In una stagione di rinnovamento come questa noi costituiremo lo zoccolo duro per ripartire e ambire alle soddisfazioni centrate nello scorso ciclo. Sarà importante innanzitutto confermare quanto di buono fatto finora, per poi pensare ad aspetti da perfezionare e migliorare. Il mio metodo di lavoro? Avvicinare il portiere sempre più alla realtà della partita, cercando di proporre in allenamento situazioni di gara. Al centro di tutto infatti sta il gioco e questo è uno dei fili conduttori di calcio e beach soccer, al fianco dell’aspetto mentale, legato alla gestione dello stress. Al di là delle differenze tecniche e tattiche tra i due sport, la specificità del ruolo del portiere è la stessa, dalla gestione dell’errore al mantenimento della soglia dell’attenzione durante la gara".