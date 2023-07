Mondiali di scherma: medaglia d'oro nella spada a squadre per il pisano Cimini

C'è anche Pisa sul tetto del mondo di scherma. L'atleta pisano Gabriele Cimini ha infatti vinto l'oro nella spada a squadre ai campionati mondiali in corso a Milano battendo la Francia in finale, una medaglia che all'Italia mancava da 30 anni. La squadra azzurra, guidata dal ct Dario Chiadò, oltre che da Cimini, era composta da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara e ha superato per 45 a 32 i cugini d'oltralpe, contro cui aveva perso la finale lo scorso anno al Cairo.