'Memorial tournament Alessio Ceccarelli' al Cus di Pisa per la solidarietà

Il 17 settembre si è svolto il Torneo di Tennis organizzato dall’Associazione ‘Pollicino' Odv in memoria di Alessio Ceccarelli, una persona speciale che ci ha lasciati troppo presto. Sono stati 32 giocatori, suddivisi in 8 squadre, che si sono sfidati sui campi del Cus di Pisa fino al match della vittoria guadagnata dai Giorgio’s. L'iniziativa è poi proseguita piena di intrattenimento per grandi e piccini, con spettacoli, laboratori e musica, all'insegna dello stare insieme divertendosi e avendo un pensiero particolare per i giovani e i bambini, purtroppo tanti, bisognosi di cure onco-ematologiche.

Una giornata di grandi sorrisi e calore, PolliCini alzati e gesti concreti grazie ai quali è stata raccolta una donazione di 2.750 euro che sarà devoluta a 'Il Sorriso di Andrea' Odv, Associazione che ha l'obiettivo di realizzare i sogni dei bambini affetti da queste patologie in cura presso l'ospedale di Pisa e che si sostiene attraverso raccolte fondi. 'PolliCino Odv', la Presidente Barbora e i volontari ringraziano con tutto il cuore, ancora ricolmo dell'affetto e della partecipazione ricevuta, tutti i giocatori, i donatori, tutti coloro che sono passati a salutare e vi aspetta al prossimo Torneo.

Il 'Memorial Tournament Alessio Ceccarelli', patrocinato dal Comune di Pisa e Comune di Calci, è stato realizzato grazie al contributo di: Confcommercio di Pisa, Cus Pisa, Adecco, Sagra del Pinolo San Piero a Grado, Farmacia Bottari, Porta della Salute, Chicchessia Lounge Bar, Birrificio La Staffetta, Genuino Cibo Contadino, Mucho Gusto Empanada y Churros, Rostivendolo, Clown Prezzemolina, The Opss, Croce Rossa Italiana - Comitato di San Giuliano Terme, 4 Monkeys e Officina Tecnica Digitale.