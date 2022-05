Migliarino Vecchiano in Prima: oggi la festa organizzata dall’Amministrazione Comunale

Sabato 21 maggio, alle ore 11, si terrà la premiazione del Migliarino Vecchiano Calcio organizzata dall'Amministrazione Comunale di Vecchiano.

"Il MIGLIARINO VECCHIANO CALCIO ha vinto il campionato di 2° categoria e sale in 1° categoria, dopo aver espugnato San macario nella 23’ esima giornata di campionato. È un risultato storico poichè l'ultima stagione di permanenza in questa importante categoria calcistica, per la società sportiva in questione, risale alla stagione 1998/99. Numeri da record, quelli del 2022, per la squadra vecchianese, che ha chiuso la stagione col miglior attacco, la miglior difesa ed il capocannoniere del campionato," affermano il Sindaco Massimiliano Angori e l'assessore allo Sport Andrea Lelli, che saranno presenti alla cerimonia in Sala Consiliare.

fonte: Comune di Vecchiano