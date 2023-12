Miguel Bachi è il campione italiano di pugilato

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

I campionati italiani assoluti maschili e femminili di pugilato hanno portato Pisa sui due gradini più alti del podio grazie a due giovanissimi atleti. Al Palasport di Chianciano Terme, infatti, i due atleti pisani Miguel Bachi, 22 anni, e Manuel Pieri, 21 anni, guidati dall'allenatore pisano Yari Flammia, hanno ottenuto rispettivamente una medaglia d'oro nella categoria 86 chili e una d'argento nella categoria 75 chili. Un anno e mezzo fa, Bachi, dovette abbandonare i campionati italiani U22 per la categoria 75kg a causa di un malore. Nel 2023 ottiene la vittoria indiscussa con una nuova categoria (86 kg) grazie anche all'allenamento di Flammia. Bachi avrebbe dovuto gareggiare contro il rappresentante della regione Abruzzo ma l'avversario non accetta per via di una ferita alla mano, aggiudicandosi così l'oro. Il pugile ringrazia sui social l'allenatore, il figlio e la compagna.