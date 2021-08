Lutti: addio a Morini, ex della Juventus di San Giuliano Terme

La Juventus e il calcio italiano piangono la scomparsa di Francesco Morini. L'ex difensore e dirigente, originario di San Giuliano Terme, fu anche storico team manager dell'era Boniperti. E' scomparso a 77 anni.

Al saluto ha voluto partecipare anche il sindaco Sergio Di Maio: "Conoscevo Francesco Morini, nostro concittadino e calciatore di altissimo livello conosciuto soprattutto per aver militato nelle file della Juventus. Ha dato tanto allo sport, sia in campo che fuori dal campo, e lo ringrazio. Condoglianze alla sua famiglia a nome dell'amministrazione e della comunità sangiulianese".

Francesco Morini è nato a San Giuliano Terme il 12 agosto 1944. E' stato qualcosa di più dello stopper bianconero per molti anni: è stato l'elemento di sicurezza, il giocatore straordinariamente affidabile sempre presente e particolarmente efficace ogni qualvolta la partita assumeva toni agonistici elevati. Per tutti Francesco era 'Morgan', il nome di un pirata, per come riusciva a sottrarre il pallone ai centravanti avversari. Ed erano proprio i duelli con i grandi bomber dell'epoca – Boninsegna e Riva su tutti – ad esaltarlo. Morini marcava come pochi altri, diventava l'ombra dell'attaccante di turno.

A Torino ci arrivò dalla Sampdoria a 25 anni. Era il 1969, stava nascendo una nuova Juve ricca di gioventù e lui, che in Serie A fece il suo esordio nella stagione 1963-64, dava un contributo d'esperienza e di energia. Palmares importante: 5 campionati, 1 Coppa Italia, 1 Coppa Uefa. Il totale è di 372 partite, senza mai segnare un gol, cosa sulla quale ironizzava spesso. Della Juve è stato poi direttore sportivo e team manager, vivendo in prima linea un periodo straordinario di successi, dal 1981 al 1994. "Da aggiungervi vi è la sua simpatia - ricorda la Juve in una nota oggi - chi lo ha conosciuto, sa quanto ricchi fossero i suoi racconti, quanto piacere sapeva esprimere nell'essere stato un grande protagonista del calcio e della Juventus. Ci ha lasciato un pezzo di noi. Grazie di tutto, Morgan".