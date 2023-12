Il pilota pisano 16enne Nicola Lacorte entra nel programma Alpine Academy

Nicola Lacorte fa ufficialmente il proprio ingresso nel programma Alpine Academy del BWT Alpine F1 Team. Il pilota pisano (16 anni compiuti a inizio giugno), ha affrontato nel corso della stagione 2023 un doppio impegno con il team Prema Racing nella Formula 4 UAE e nell'Italian Formula 4 Championship. Proprio nella serie tricolore ha conquistato il suo primo successo in monoposto in occasione del round inaugurale di Imola, chiudendo nono nella classifica assoluta e quinto in quella riservata ai Rookie. Al suo attivo anche quattro podi e due vittorie di classe.

Dopo un'importante gavetta nei kart, che lo ha visto militare nelle ultime stagioni con il team KR Motorsport, Lacorte ha debuttato in monoposto nel 2022, sempre nel campionato tricolore della Formula 4. Nicola beneficerà della guida e del supporto sia del personale dell'Academy che del BWT Alpine F1 Team, usufruendo dell'accesso alle strutture d'avanguardia del team nella sua base di Formula 1 di Enstone, nell'Oxfordshire, in Inghilterra.

Nicola Lacorte, pilota Alpine Academy: "E' un grande piacere entrare a fare parte del programma di sviluppo dei piloti del BWT Alpine F1 Team ed avere l'opportunità di lavorare con la squadra dell'Alpine Academy a partire dalla prossima stagione. Sono per questo grato di avere la fiducia del management dell'Alpine Academy e sono più che certo che questa opportunità mi sarà d'aiuto a crescere, sia in qualità di pilota che come persona".

Julian Rouse, BWT Alpine F1 Team Interim Sporting Director: "E' fantastico avere Nicola nel nostro programma giovani per la stagione 2024. Stiamo continuando ad espandere il programma dell'Alpine Academy e ad accogliere nuovi talenti da supportare nella loro carriera. Per questo non vediamo l'ora di aiutare Nicola a crescere come pilota, sia dentro che fuori dalle piste. Come gli altri nostri piloti, Nicola beneficerà del supporto sia dell'Alpine Academy che, in termini più ampi, del BWT Alpine F1 Team".