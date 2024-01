Pioggia di medaglie per la Nuoto Uisp 2003 al trofeo nazionale di Genova

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Si è svolto lo scorso weekend il 17° trofeo nazionale di nuoto nella piscina i Delfini di Prà a Genova, trofeo, organizzato dalla Società Aragno Rivarolesi, ormai inserito da anni nel cartellone delle gare più importanti dalla stagione.

La Nuoto Uisp 2003 di Cascina ha partecipato con tutti i suoi atleti appartenenti alle categorie ragazzi junior ed assoluti. Al meeting erano presenti oltre 40 società provenienti da molte regioni ed ha visto la partecipazione di atleti medagliati a Mondiali ed Olimpiadi come Alessandro Miressi e Benedetta Pilato.

Per la compagine cascinese i risultati non si sono fatti attendere: al termine di tre giorni di gare sono state oltre 30 le finali conquistate ed un totale di 13 medaglie di cui 4 oro, 3 argento e 6 bronzo.

Come in altre occasioni il capitano Fabio Moni, classe '97, si dimostra atleta di livello assoluto andando a conquistare nelle finali un oro nei 50 dorso ed un bronzo nei 50 stile alle spalle dell’olimpionico Miressi, non contento conquista la finale della gara dei 100 stile dove giunge secondo con il grandioso crono di 49”40.

Clamorose le prestazioni delle due ragazze Asia Rossi, classe 2007, e Giulia Meucci, classe 2008, che si aggiudicano tre medaglie a testa: la prima sale due volte sul secondo gradino del podio nei 100 e 200 stile, migliorando sensibilmente i propri personali ma soprattutto vince la finale dei 100 farfalla con il crono di 1’02”43 che è sotto il tempo limite e quindi le permette la partecipazione ai Criteria Italiani di Riccione 2024; Giulia Meucci invece, che ha già staccato il pass dei Criteria, in tre gare domina prima i 200 stile staccando di 3 secondi le avversarie e poi dopo il bronzo nella gara veloce dei 50 entra in finale con il miglior crono nei 100 stile e si aggiudica l’oro con il ragguardevole tempo di 57”16.

Altro pass per i Criteria lo ha ottenuto Alessandro Sonetti, classe 2004, che centra ben 4 finali, ottiene il bronzo nei 50 farfalla ma soprattutto il tempo limite nei 100 stile dopo averlo già conquistato in altre 3 gare.

Sempre nel settore femminile centrano la finale dei 100 stile Emma Mazzoni, classe 2008, finalmente tornata a gareggiare sui livelli che le competono, e Matilde Bertolone, sua coetanea, che entra anche nella finale dei 100 dorso riuscendo con caparbietà a migliorare il personale e salire sul terzo gradino del podio, le giovani Aurora Martellucci, classe 2010, nei 50 rana, Giorgia Borciani, classe 2010, nei 50 dorso, Nicolò Eredia, classe 2008, nei 50 rana e Matilde Bevilacqua, classe 2010, che conquista il bronzo nella gara veloce della farfalla e si ripete con un grande crono nella finale dei 100.