Nuoto, Campionato Regionale Toscano: La Uisp maschi 2003 chiude con 34 medaglie

Nello scorso weekend si è svolta la finale del Campionato Regionale Toscano riservato al settore maschile delle categorie ragazzi, junior, cadetti e senior presso la piscina Rosi di Livorno organizzato dal comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto.

La Nuoto Uisp 2003 si è presentata con 34 atleti per un totale di 126 finali che alla fine dei tre giorni di gare sommate a quelle conquistate dalle femmine hanno portato ad un totale di 34 podi permettendo alla compagine arancione di risultare tra le migliori 7 società in tutte e 4 le categorie confermandosi una delle più belle realtà regionali.

Tra i maschi assoluto protagonista Lorenzo Guidotti classe 2008 che conquista 5 titoli regionali nei 200 e 400 misti, nei 100 e 200 rana e nei 400 stile, un bronzo nei 100 stile con tempi di grande livello che lo proiettano ai Criteria Italiani con ottime prospettive; strepitoso Mattia Brambillasca classe 2007 nelle gare a dorso dove conquista 2 argento nei 100 e 200 ed un bronzo nei 50 dove stacca il pass per i criteria di Riccione e si migliora anche nelle gare a stile e farfalla. Tra i nati 2008 ottimo Alberto Mori che dopo essersi migliorato nelle gare a dorso e stile conquista il bronzo nei 1500 stile abbassando il personale di 8 secondi, Diego Salvini che sale sul terzo gradino nei 200 e nei 50 stile, gara in cui ottiene il limite per partecipare ai suoi primi campionati italiani.

Ovviamente non sono stati a guardare i più esperti della squadra, infatti il capitano Fabio Moni reduce dagli assoluti conquista un bronzo nella gara regina dei 100 stile, Alessandro Sonetti che sale sul secondo gradino nella gara dei 50 farfalla ed un bronzo nei 50 stile, si aggiudica il titolo di campione regionale senior Matteo Lenzi nei 100 farfalla con un crono favoloso sotto i 55 secondi ed un bronzo nella gara dei 50 farfalla .

Se nelle gare individuali sono stati ottimi i risultati la vera forza della compagine cascinese si è vista nelle staffette dove è riuscita a competere con le ben più blasonate formazioni toscane, clamorosi i risultati della formazione categoria ragazzi che per ben tre volte si aggiudica l’argento nella 4X100 mista, 4X100 stile e nella 4X200 stile, composte da Lorenzo Guidotti, Diego Salvini, Alberto Mori, Niccolò Eredia, Tommaso Pannocchia e Mattia Cini. I 6 ragazzi si sono superati abbassando i propri personali e posizionando queste staffette tra le migliori in Italia in attesa della classifica per sapere se una di queste si è qualificata ai Criteria.

Nelle staffette junior in grande evidenza Marcello Di Sacco che sfiora più volte il limite per Riccione; Mattia Brambillasca, Alessio Ganetti, Luca Contini e Giacomo Facca che stabiliscono i propri record personali; nelle staffette cadette Alessandro Sonetti, Andrea Guidotti, Andrea Giorgi e Tommaso Agostini .

Tantissimi i miglioramenti ottenuti dagli atleti in particolare Luca Battistini, Giorgio Bottaretto, Mathieu camiciotti, Diego Del Torto, Davide Farnetani, Teo Faugno, Alessio Garbini,Gabriele Guerriero, Giulio Massei, Pietro Salvadori, Aleksa Slongo,Michele Teoli, Lorenzo Tomasi e Lorenzo Vigilante.

Ora la compagine arancione è attesa ai prossimi Criteria Italiani dove sarà presente con 3 femmine e 4 maschi nelle gare individuali risultato tutt’altro che scontato. I dirigenti della Nuoto Uisp 2003 di Cascina si complimentano con tutti gli atleti ed i tecnici Alessio Coppola ,Alessio Rossi, Riccardo Busoni, Giorgio Abis ed Andrea Meucci , ringraziano i genitori che con sacrificio permettono ai ragazzi di allenarsi con costanza tutti i giorni, le società Gesport srl e ABC che gestiscono le piscine di Cascina e Pisa mettendo a disposizione dei ragazzi gli spazi acqua necessari, confermando la bontà del progetto di collaborazione portato avanti in questi anni e tutto lo staff della palestra BeActive di Fornacette che segue la preparazione atletica della squadra agonistica.