Cus Pisa, riprendono le attività: vaccini obbligatori anche per gli under 12

Ripartono, dopo una settimana di stop, tutte le attività del Cus Pisa. Da lunedì 17 gennaio, riprendono tutte le attività sportive agonistiche, promozionali e ricreative, competitive e non competitive, all'aperto e al coperto, promosse dal Centro universitario sportivo pisano. A deliberarlo è stato il consiglio direttivo del Cus Pisa dopo una momentanea sospensione causata dall'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. L'obiettivo è dare continuità al programma e alla stagione sportiva 2021/2022 assicurando tutte le misure di sicurezza sanitaria adottate, dall'accesso riservato solo ai possessori di Green pass alla sanificazione di tutti gli ambienti, dall'obbligo di mascherina al rispetto dei protocolli elaborati dalle singole Federazioni sportive.

"Si tratta di un altro tentativo di ritorno alla normalità - spiega Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa - abbiamo valutato attentamente la situazione e deciso di far ripartire tutte le attività promosse dal Cus Pisa anche per offrire un segno di speranza e ottimismo e supportare i tanti, dai più piccoli ai più grandi, che trovano nel nostro Centro una possibilità di svago, gioco e sport". Il consiglio direttivo del Centro ha inoltre deciso di estendere anche agli under 12 l'obbligo vaccinale per l'ingresso alla cittadella sportiva universitaria di via Chiarugi. "Una scelta - aggiunge Pagliara - coerente con la politica adottata dal Cus Pisa per la tutela della salute di tutti". Nuovi eventuali provvedimenti, finalizzati alla prevenzione di contagi da Covid-19, saranno man mano adottati sulla base di futuri decreti e ordinanze o nuovi protocolli adottati dalle singole Federazioni sportive.