Open Day al Centro Sportivo Dream

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Centro Sportivo Dream riapre dopo la pausa estiva con i primo appuntamento della stagione con un Open Day sabato 2 settembre dalle ore 17 alle ore 19. Chi lo vorrà potrà provare liberamente gli sport che vi vengono svolti come la pallavolo, il sitting volley, la pallacanestro ed il pattinaggio. Gli intervenuti potranno visitare liberamente gli impianti sportivi ed incontrare gli allenatori ed istruttori che illustreranno tutte le attività. A disposizione anche la segreteria che fornirà informazioni circa i corsi organizzati. Per coloro che vorranno si potrà effettuare un periodo di prova gratuita per tutto il mese di settembre. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla segreteria 050.560.316 oppure ai numeri 338.423.4373 e 329.220.4424 dal lunedì al venerdì con orario 16-19.