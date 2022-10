Cus Pisa: con un open day al Parco delle Concette si chiude il progetto SPONC

Venerdì 28 ottobre alle ore 17 si chiuderà con un open day nello splendido scenario del Parco delle Concette a Pisa il progetto SPONC ideato dal CUSI e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. Il tutto sarà aperto alla cittadinanza e sarà l'occasione per chi vorrà prendere parte alla giornata finale per provare gratuitamente sport come il frisbee, il rugby, la pallavolo, il karate e altre tante piccole attività pensate proprio per tutti, dai più piccoli ai più grandi. L'evento fa parte di un progetto nazionale che si concluderà a Rimini, l'11, 12 e13 novembre, con la partecipazione di tutti i CUS aderenti ed in tale occasione saranno presentati i risultati raggiunti.

"Durante l'evento sarà possibile conoscere sport poco convenzionali e allenarsi in un luogo anche questo non convenzionale, come ad esempio un parco pubblico. È anche l'occasione per ripopolare le piazze, proprio per questo, in collaborazione con il Comune di Pisa, abbiamo deciso di organizzare l'evento in una piazza, nel Parco delle Concette. All'evento parteciperà anche l'assessore alla Scuola e alla Disabilità Sandra Munno, che ci ha sostenuto ed aiutato per la realizzazione di questo evento, e che cogliamo l'occasione per ringraziare calorosamente - afferma Mariangela Paldino referente per il Cus del Progetto SPONC - il progetto è partito a maggio, con inserimento di due corsi, uno di Ultimate Frisbee e uno di Touch Rugby. Sono stati organizzati anche una serie di eventi – continua Paldino - uno di apertura del progetto, un evento promozionale dei corsi e un'escursione organizzata per tesserati CUS e per i ragazzi della casa famiglia Controvento, della cooperativa Il simbolo. L'idea di fondo del progetto è che lo sport sia per tutti, persone con disabilità e non, proprio per questo si è cercato di creare un evento inclusivo, per dare la possibilità a tutti di partecipare" conclude Mariangela Paldino.