Calcio, a maggio e giugno gli Open day dell'Fc Fornacette

E' tutto pronto negli impianti 'Piero Masoni' di Fornacette per gli Open Day della Scuola Calcio dell'Fc Fornacette Casarosa previsti nei mesi di maggio e giugno per i bambini nati negli anni 2013-14-15-16. L'appuntamento è per tutti i venerdì dalle 18 alle 19.15. Gli Open Day saranno completamente gratuiti.e servirà presentarsi con la visita medica non agonistica.

"L'obiettivo iniziale sarà quello di creare un nuovo gruppo di bambini che possono in primo luogo fare amicizia attraverso giochi finalizzati all'educazione del movimento. Solo successivamente si svilupperà l'indirizzo per il calcio e solo allora ogni bambino capirà se questo gioco è fatto per lui" commenta il presidente Luca Baldi. I ragazzi saranno seguiti da istruttori qualificati. Per informazioni è possibile rivolgersi a: Claudio 3316002122, Aurelio 3664531521.