Cricket, touch-rugby e co. Al Cus Pisa una giornata con gli sport 'non convenzionali'

Cricket, ultimate frisbee, touch-rugby, showdown, scherma. Cinque sport 'non convenzionali' concentrati in una giornata di sperimentazione e divertimento. Per il prossimo 23 maggio, il Cus Pisa organizza un open day, un pomeriggio aperto a tutti coloro che vogliono provare e avvicinarsi ad uno sport o ad una delle tante attività previste da Sponc (Sport non convenzionali per tutti).



Un'anteprima del progetto nazionale promosso dal Cusi (Centro universitario sportivo italiano) in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Anci, a cui seguiranno altre iniziative di presentazione di tutte le attività (sportive, laboratoriali, culturali), previste dal progetto con il coinvolgimento di numerose altre associazioni ed enti attivi sul territorio che si aggiungeranno nel percorso ancora in evoluzione.



L'iniziativa è aperta ad adolescenti e ragazzi che hanno intenzione di cimentarsi in una delle nuove discipline sportive che il Centro universitario sportivo pisano ha avviato a favore di studenti universitari, studenti delle scuole superiori, stranieri e persone con disabilità (studenti e non) con l’obiettivo di promuovere lo sport tra i giovani, migliorare il loro benessere psico-fisico ed aumentare le possibilità di socializzazione ed integrazione.

L'open day si svolgerà presso gli impianti della cittadella sportiva del Cus Pisa di via Chiarugi dalle 18 alle 19.30 durante il quale lo staff di istruttori presenterà e accompagnerà i partecipanti alla scoperta di una parte delle attività previste dal progetto che punta, anche attraverso l'organizzazione di eventi, tornei sportivi e iniziative di sensibilizzazione, a coinvolgere giovani inattivi e disabili con la promozione di attività non agonistiche e innovative, studiate per garantire l'inclusività delle proposte.