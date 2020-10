Coronavirus, novità per le manifestazioni sportive: la Regione apre a mille spettatori

Possibili novità all'orizzonte per i supporters nerazzurri. Il presidente uscente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha firmato l'ordinanza n.86 nella quale dispone che "nelle manifestazioni sportive di riconosciuto interesse nazionale e regionale potranno accedere fino a mille persone". Negli uffici della società nerazzurra fervono le attività per trovare la quadra migliore e più velocemente attuabile in relazione a questa apertura. Nel giro di poche ore, al più tardi nella giornata di domani, dal club arriveranno notizie ufficiali in relazione alla partita di campionato di domenica 4 ottobre contro la Cremonese all'Arena Garibaldi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli effetti dell'ordinanza regionale si ripercuoteranno sugli eventi sportivi in programma da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre compresi. "La presenza di pubblico è consentita nella misura del 25% della capienza autorizzata per l'impianto dalla Commissione provinciale o locale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle normative in tema di prevenzione incendi, e comunque nel rispetto del limite massimo di 1000 spettatori all'aperto e di 200 spettatori al chiuso" si legge nel testo emanato dalla Regione.



"Gli spettatori devono indossare la mascherina durante tutta la permanenza all'interno dell'impianto, sia al chiuso che all'aperto. Per i bambini valgono le norme generali. L'evento alla presenza del pubblico è consentito esclusivamente nel rispetto delle linee guida aggiuntive che prevedono solo l'utilizzo dei

settori nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli spettatori. Non è pertanto consentita la fruizione di spazi da cui assistere in piedi alle gare".



"I posti a sedere - si legge nell'ordinanza - devono essere assegnati in modo da garantire il distanziamento interpersonale sia laterale che frontale di almeno 1 metro tra testa e testa. Al fine di garantire un'adeguata organizzazione preventiva dell'evento, questa misura del distanziamento viene applicata anche per i nuclei familiari, i conviventi ed i congiunti". Anche per quando riguarda l'accesso agli impianti, le istruzioni sono rigorose: "Gli spazi dovranno essere riorganizzati per garantire l'accesso all'impianto e per garantire la fruizione degli spazi e dei servizi in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti".



L'ordinanza affronta anche il tema dei biglietti: "L'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie, che il giorno dell'evento dovranno restare chiuse. Il titolo di accesso, in ogni caso, deve essere nominale in relazione al

singolo fruitore del posto assegnato (con obbligo per ogni acquirente di comunicazione dei dati anagrafici, recapiti telefonici ed eventuali e-mail

di ogni singolo utilizzatore) con assegnazione preventiva del posto a sedere numerato. Anche gli accrediti emessi a favore di categorie specifiche (stampa, disabili, sponsor, etc.) saranno gestiti nominalmente".



"Deve essere previsto un servizio di controllo sull'osservanza delle misure di prevenzione - si legge nel testo - (per esempio, distanziamento interpersonale, rispetto del posto assegnato, utilizzo della mascherina fin dalla fase di ingresso, per tutta la durata dell'evento e in fase di deflusso) con personale

appositamente incaricato e formato ed in numero adeguato rispetto al pubblico previsto per l'evento. Tale personale dovrà essere fornito di una quota aggiuntiva di mascherine da mettere eventualmente a disposizione del pubblico in caso di necessità".



"Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per il pubblico, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (Mmg) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (Pls); il Mmg/Pls, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia, provvederà alla segnalazione secondo le consuete modalità".



Sarà vietato inoltre introdurre all'interno dell'impianto striscioni, bandiere o altro materiale e per tutta la durata dell'evento, gli spettatori dovranno occupare

esclusivamente i posti a sedere assegnati loro, con divieto di spostamento di posto. E rimarranno chiuse anche tutte le attività di ristoro all'interno dell'impianto sportivo: l'eventuale distribuzione di bevande e snack potrà avvenire mediante addetti che circolano nelle tribune, senza che il pubblico debba lasciare il posto assegnato.. "Al termine della manifestazione, per il deflusso degli spettatori, deve essere previsto uno scaglionamento a gruppi tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato. Al termine di ogni evento dovrà essere garantita la pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, pulsanti degli ascensori, maniglie, ecc.), ai servizi igienici e alle parti comuni".