Orienteering e bike trial: un fine settimana di sport a Riparbella

Sarà un weekend di sport a Riparbella, tutto dedicato alle attività outdoor. Sabato 25 e domenica 26 marzo sarà di scena infatti una gara regionale di orienteering: la prima giornata si svolgerà nel borgo, mentre la seconda avrà come location l?area naturale del Giardino. Oltre alla competizione agonistica è previsto anche un circuito amatoriale aperto a tutti, adulti e bambini, anche se alla prima esperienza. La manifestazione è promossa dalla società OriLabronico in collaborazione con il Comune di Riparbella e sono attesi oltre un centinaio di partecipanti.

Domenica 26 invece nei pressi del parco eolico, località Poggio Malconsiglio, si svolgerà la prima prova del campionato nazionale di bike trial: 30 gli atleti professionisti che si sfideranno. Organizzata dalla Avis di Rosignano, con il patrocinio del Comune di Riparbella, la tappa dà il via al campionato italiano 2023. Le premiazioni si svolgeranno a San Pecoraio nel pomeriggio.



?Queste due manifestazioni sono la conferma della vocazione del territorio riparbellino alle attività di sport outdoor - sottolinea il sindaco Salvatore Neri - un ambito nel quale abbiamo investito anche realizzando due aree fitness all?aria aperta, una in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e una al Giardino, aperte a tutti. Riparbella tra l?altro ha delle apposite mappe per l?orienteering, un modo originale per scoprire il nostro territorio. Lo sport, ne siamo convinti, può essere un volano turistico ed essere collegato ad esperienze di scoperta delle nostre eccellenze, i prodotti tipici e il vino?.