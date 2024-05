I ragazzi di Cascina della Nuoto Uisp 2003 centrano l'obiettivo dei quarti di finale dei Campionati italiani federali allievi B (under 16), conquistando le vittorie a Bologna nel girone composto da Roma 2020, Coopernuoto Carpi e Osimo pirates. Il prossimo impegno sarà a Civitavecchia il 12-13 maggio, dove la squadra pisana affronterà due formazioni romane (Aqvaroma, Swimming club) e una formazione emiliana (Parma nuoto).

"L'obiettivo - scrive in una nota la società - è di non porsi limiti, sarà il campo a decidere chi continuerà in questa bellissima esperienza. Si ringrazia la società Gesport, gestore della piscina di Cascina, e la collaborazione con la società Csi pallanuoto Pontedera".

Atleti: Guidi Mirko (capitano), Del Tacca Federico, Sbardella Francesco, Pelusi Antonio, Merlini Matteo, Rossi Matteo (vicecapitano), Lazzerini Marco, Bellucci Tommaso, Bastoncelli Dario, Bisesto Niccolò, Vianni Matteo, Sartini Niccolò, Turini Samuele, Valloni Matteo Repice Flavio.

Allenatore: Dispenza Matteo.

Dirigenti: Pantano Gabriele (allenatore juniores e Serie D) Leonardo Cini.