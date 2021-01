Pallavolo, riparte il campionato di Serie C: il nuovo girone della Pallavolo Casciavola

La stagione prenderà il via il 13 febbraio: Pallavolo Pediatuss Casciavola inserita nel Girone F

Finalmente ci siamo. Ieri, sabato 23 gennaio, la Federvolley regionale ha sciolto ogni riserva e ufficializzato l’inizio del campionato di serie C per il fine settimana del 13-14 febbraio. Contestualmente è stato reso noto il nuovo regolamento e la suddivisione dei gironi. Inizialmente, quando il campionato doveva avere inizio a novembre, erano stati disegnati tre gironi da 12 squadre, adesso, con i tempi molto più ristretti, si è scelto di raddoppiare i gironi, dimezzando le partecipanti: così sono stati creati sei gironi con altrettante squadre ciascuno.

Dieci partite al termine delle quali le prime tre classificate parteciperanno alla seconda fase valevole per la promozione e che sarà formata da altri tre gironi di sei squadre, mentre le ultime tre classificate andranno a giocare i gironi di playout, che anche in questo caso saranno tre composti da sei squadre. Le ultime due classificate retrocederanno in serie D.

La Pallavolo PediaTuss Casciavola è stata inserita nel girone F in compagnia di Montebianco Volley (Pieve a Nievole), Pantera Lucchese, Pallavolo Cascina,

Pallavolo Fucecchio e Volley Peccioli. Un girone certamente stimolante, con due superderby contro Cascina e Peccioli, ma anche altamente competitivo con la Pantera Lucchese che non ha mai nascosto le sue velleità di promozione. E proprio da Lucca inizierà il cammino della PediaTuss Casciavola, le ragazze

di Ricoveri esordiranno sul taraflex della Pantera sabato 13 febbraio alle 21; primo appuntamento casalingo, al Pala Renault Clas, sette giorni più tardi contro la Pallavolo Fucecchio.

A causa delle restrizioni per contenere la pandemia di coronavirus tutte le partite si dovranno disputare a porte chiuse, per questo la società casciavolina ha aperto un canale YouTube, denominato 'Pallavolo Casciavola – VCC' dove poter seguire in diretta tutti gli impegni della formazione rossoblù.