Pallavolo: altra conferma per la PediaTuss Casciavola

Anche Francesca Bella continuerà a far parte dell'organico che competerà in Serie C femminile

Si va completando la rosa a disposizione di coach Luca Barboni che nella stagione entrante disputerà il campionato di Serie C. Questa volta l’annuncio in casa rossoblu riguarda una conferma: la schiacciatrice Francesca Bella vestirà la maglia della PediaTuss per il secondo anno consecutivo portando il suo grande contributo di qualità ed esperienza così come ha fatto nella stagione appena conclusa.





Francesca Bella è, inzia a giocare a pallavolo nella Turris Pisa. Nella formazione biancoverde completa tutto il suo percorso giovanile e fa il suo esordio in serie D, in seguito passa al Cus Pisa, prima esperienza in serie C, dove resta un paio di stagioni, prima di scegliere di dedicarsi al Beach Volley. Impegni di studio prima e lavorativi poi la costringono allo stop, ma nella passata stagione ci pensa la chiamata della Pallavolo Casciavola a farlatornare in palestra e a farle disputare un campionato di serie C nel quale ha dato un contributo importante tanto da meritarsi la riconferma.