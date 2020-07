La Pallavolo Casciavola entra nel Vero Volley Network

La Pallavolo Casciavola rende noto di aver sottoscritto l’ingresso nel Vero Volley Network. Con la società brianzola inizierà quindi una collaborazione che "ci permetterà di ampliare i nostri orizzonti ben oltre l’ambito locale", dice la società. Vero Volley Monza è uno dei club più blasonati in Italia. Una squadra in serie A1 maschile, una in A1 femminile con il marchio Saugella, oltre ad una attività giovanile ricca di successi sia in ambito sportivo che in quello, ben più importante, della formazione di nuovi talenti da lanciare nel panorama nazionale. Impiantistica sportiva di primo livello e una struttura societaria che copre tutti gli ambiti sportivi e non.

Sono molteplici le possibilità che scaturiranno da questo accordo: "Si passa dai programmi di formazione tecnica per i nostri allenatori e istruttori fino ad iniziative che coinvolgono anche i genitori ed ovviamente gli atleti". "La Toscana - spiega Claudio Bianchi responsabile del Vero Volley Network - oltre ad essere una bella regione dal punto di vista del territorio è anche ricca di tradizione sportiva e pallavolistica in particolare, per questo siamo onorati di aver ampliato il nostro network con l’arrivo della Pallavolo Casciavola. La storia della società rossoblù è sotto gli occhi di tutti, ed è ben rappresentata da Federica Squarcini, cresciuta proprio nella Pallavolo Casciavola e ora protagonista in serie A con la nostra società. Per noi sono molto importanti anche i valori umani ed extra sportivi e con la società rossoblu ci siamo sentiti subito in sintonia anche sotto questo aspetto, siamo molto soddisfatti di aver sottoscritto questa collaborazione".

"Un accordo che ci inorgoglisce e che apre prospettive mai avute prima - dicono il presidente Stefano Cecchini e il DT Michele Donati all’unisono - oltre alla formazione dei nostri allenatori e dei nostri dirigenti, il Consorzio ci darà l’occasione di far conoscere la Pallavolo Casciavola anche il di fuori del nostro territorio. Cercheremo di sfruttare al meglio le possibilità che la collaborazione con Vero Volley ci offrirà per permettere alla nostra società di crescere ulteriormente. Un accordo di questa portata, concludono i due dirigenti, è la dimostrazione che la strada intrapresa negli anni scorsi e quella giusta ed il duro lavoro che stiamo portando avanti sta dando i suoi frutti".