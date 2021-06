La Pallavolo Casciavola organizza le finali regionali Under 19

La kermesse andrà in scena domenica 4 luglio

Importante appuntamento domenica 4 luglio al Pala Renault Clas di Casciavola scelto dalla Federvolley Toscana come sede di due delle tre partite delle finali regionali under 19 femminile, ovvero la categoria di punta dei campionati giovanili. Il programma vedrà prima la disputa della semifinale fra il Volley Pmax Nottolini (vincitrice della fase territoriale del comitato appennino) e il Grosseto Volley School (vincitrice nel comitato Basso Tirreno), fischio d’inizio alle ore 10:30 con diretta facebook sulla pagina Pallavolo Casciavola a partire dalle 10:15.

La vincitrice di questa partita affronterà nel pomeriggio alle ore 16, sempre al Pala Renault Clas, la vincente della sfida fra il Volley Art Toscana (vincitrice del territoriale di Firenze) e il Volley Arno Montevarchi (vincitore nel comitato Etruria). Anche in questo caso la diretta è garantita sulla pagina facebook Pallavolo Casciavola a partire dalle 15:45. Resta il dispiacere di una finale che si giocherà a porte chiuse per i noti motivi legati alla pandemia, ma la Pallavolo Casciavola garantirà a tutti la possibilità di seguire le partite a mezzo streaming ed augura a tutte e quattro le squadre un buon soggiorno Comune di Cascina oltre, ovviamente, il più grande in bocca al lupo.