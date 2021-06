Pallavolo, il campionato della PediaTuss termina con una sconfitta

Le rossoblu salutano la poule promozione per la Serie B con il 3-0 incassato sul terreno della Toyota Empoli

Finisce con una sconfitta la stagione 2020/2021 della PediaTuss, una sconfitta che è maturata in tre set e che è figlia delle maggiori motivazioni della squadra di casa che ha mostrato anche grande qualità, oltre che grande freschezza dal punto di vista atletico. In casa rossoblù si è lottato da pari per un set e mezzo, poi l’infortunio di Chini, l’ennesimo di una stagione sfortunatissima, sotto questo profilo, ha indirizzato definitivamente la contesa dalla parte delle empolesi.

Ricoveri ha utilizzato tutte le giocatrici a disposizione, con l’unica eccezione di Miculan, ancora alle prese con un problema al polso. Adesso si chiude un capitolo, e sarà il tempo delle riflessioni per cercare di migliorare la squadra e ripartire per una nuova stagione con l’obiettivo di giocarla da protagonisti.