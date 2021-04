Pallavolo, nel mirino della PediaTuss Casciavola i playoff per la B2

Sabato 24 aprile prenderanno il via gli spareggi per la promozione: le ragazze di coach Ricoveri inserite nel Girone I

Chiusa la prima fase del campionato da imbattuta, la PediaTuss Casciavola si getta a capofitto nella seconda che prenderà il via sabato prossimo 24 aprile e che porterà ai playoff che apriranno le porte alle due promozioni in B2. Un totale di 18 squadre suddivise ancora una volta in gironi da sei squadre e, secondo quanto indicato in sede di stesura del regolamento, dal comitato FIPAV Toscano, la PediaTuss è stata inserita nel girone I, in quanto vincitrice del proprio raggruppamento.

A fare compagnia alle ragazze di coach Ricoveri ci saranno: Piandiscò, il Sales Firenze, già incontrato nella finale playoff di promozione due stagioni fa in quanto terza nel girone B; il Viva Volley Prato, vincitore del girone C; Toyota Pallavolo Empoli seconda arrivata nel girone D ed il Dream Volley Pisa giunto terzo nel raggruppamento E. Questa nuova avventura inizierà subito con una partita difficile, sabato 24 aprile sul campo del Viva Volley Prato, a seguire Dream Volley in casa, Piandiscò e Sales Firenze in trasferta e Pallavolo Empoli fra le mura amiche.