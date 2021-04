Pallavolo, la PediaTuss Casciavola fa otto su otto

Le ragazze di coach Ricoveri battono anche Peccioli: sabato 17 aprile l'ultima partita del girone di qualificazione, poi dal 24 via ai playoff per la Serie B2

Ottava vittoria su altrettante partite per la PediaTuss che sipera senza troppa fatica un giovanissimo Volley Peccioli. Con il primo posto nel girone ormai in tasca, Ricoveri lascia a riposo Chini, Campani e per gran parte della partita Masotti. Il coach si affida alle sue giovani e manda in campo Liuzzo in regia, Gori e Agata Caciagli al centro, Mori e Miculan di banda e Chiara Caciagli opposto con Di Matteo libero.

La cronaca é un monologo rossoblu, troppo ampio il divario di qualità ed esperienza fra le due squadre. Le padrone di casa provano a resistere un set, ma alla fine il punteggio é impietoso. Nel secondo set spazio anche al debutto di Lichota e nel terzo al ritorno in campo di Tellini dopo 8 lunghi giorni di quarantena. In panchina si é invece rivista Francesca Bella. Prossimo appuntamento, che chiuderá la prima fase, sabato 17 aprile alle 18 ancora con il Volley

Peccioli, ma questa volta al Pala Renault Clas.

Dal 24 aprile si inizierá a far sul serio con la seconda fase che porterá ai playoff promozione. Giá da domenica 18 aprile si conosceranno le 5 avversarie della PediaTuss nella corsa verso la B2.