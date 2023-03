Asd Pisa Bocce: Paolo Duè eletto nuovo presidente

Cambio al vertice dell'Asd Pisa Bocce. Domenica scorsa si è svolta infatti l'assemblea elettiva, un momento di verifica e condivisione del percorso fatto in questi anni e un momento per allargare la classe dirigente del sodalizio pisano delle bocce, giunto a più di cinquanta soci nel corso del 2022.

Eletto come nuovo presidente Paolo Duè.



Il presidente uscente Carlo Lazzeroni ha ripercorso, nell'intervento di apertura, lo spirito con cui è nata, quasi per caso, la realtà delle bocce alla francese nella città della Torre e via via come questa realtà sportiva sia cresciuta sempre di più.

Carlo Lazzeroni, che è anche consigliere regionale Fib, ha chiuso l'intervento dando la piena disponibilità, come associazione e come Federazione Italiana Bocce, a collaborare con le autorità pisane per la gestione dell'area bocce del viale delle Piagge e per l'eventuale possibilità di un nuovo bocciodromo, che possa mettere insieme le varie specialità del mondo delle bocce.



Hanno portato il loro saluto il sindaco di Pisa Michele Conti, per il Coni Provinciale Giacomo Bacci, il referente della sezione pisana dell'Associazione Veterani dello sport Pierluigi Ficini e per la Federazione Italiana Bocce il presidente regionale Giancarlo Gosti e il delegato di zona Stefano Bartoloni.

Nel discorso di insediamento il nuovo presidente Paolo Duè ha messo l'accento sul lavoro di squadra che spetterà al nuovo consiglio per consolidare quanto di buono è stato fatto in questi anni e migliorare l'esperienza di questa realtà per i prossimi anni.



Insieme a Paolo Duè, questi i consiglieri eletti nel nuovo consiglio direttivo che durerà in carica per i prossimi tre anni: Antonio Del Carlo, Italo Di Ruscio, Manuela Gambogi, Sandro Giannelli, Flavia Maragno e Giovan Battista Marranchelli.