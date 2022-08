Dopo la 'Parata del Sogno' la Squadra Corse va alla 1000 Miglia

Lo scorso week end la Squadra Corse Città di Pisa asd ha preso parte alla Parata del Sogno manifestazione di sport, motori e soprattutto di solidarietà per dare un sorriso e la possibilità di salire come passeggeri sul sedile di destra su vetture da rally a bambini e ragazzi meno fortunati di altri appartenenti all’associazione Il Sogno. Una vera e propria gara di solidarietà che ha visto la presenza di numerosi piloti di alto livello come il pluricampione italiano Paolo Andreucci, Franco Cunico, Paolo e Tommaso Ciuffi, Gianluca Tosi, Manrico Falleri oltre Stefano Martinelli. Anche la Squadra Corse città di Pisa asd è stata parte attiva con ben otto piloti presenti: Gianluca Marchi con la Renault Clio Racing Start, Roberto Marchetti su MG ZR 105, Andrea Lenzi su Fiat Uno, Pierluigi Grandini su Fiat Seicento, Alberto Bertini su Lancia Fulvia HF, Maurizio Carmignani su Peugeot 208 R2, Manuel innocenti su Renault Twingo e Massimo Salvucci su Subaru Impreza WRX.

"Una bellissima iniziativa - commenta Salvucci presidente del sodalizio pisano - un modo per fare trascorrere una giornata serena a questi favolosi e tenerissimi bambini oltre che raccogliere fondi per l’associazione che da una mano a loro ed alle loro famiglie in tutti gli altri giorni dell’anno. Saremo presenti anche nelle prossime edizioni e siamo a disposizione per eventuali altre iniziative. Ringrazio a nome di tutta la scuderia gli organizzatori e preciso che eventi del genere non solo hanno fatto bene ai bambini dell’associazione Il Sogno, ma anche a tutti noi coinvolti nell’iniziativa e a chi è venuto ad assistere perché questi bambini danno veramente tanto, i loro occhioni parlavano".

La parte agonistica, a parte il breve periodo di ferragosto, riprende l’attività con la disputa del Rally 1000 Miglia penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Asfalto e la Squadra Corse Città di Pisa asd sarà presente alla gara bresciana con l’equipaggio composto da Andrea Ferroni e Massimo Salvucci che si ritrovano dopo la positiva esperienza di inizio anno al Val Merula. Quindi un impegno gravoso per Ferroni che come il suo navigatore Salvucci è alla sua prima esperienza alla 1000 Miglia.

"Non nascondo di avere una grossa emozione essere presente al prestigioso 1000Miglia che fino a pochi anni fa venivo a vedere - dice Ferroni - essere presente a Brescia è già una bella soddisfazione. Contiamo di accumulare un po' di esperienza con la impegnativa e performante Peugeot 208 Rally 4 che ci fornisce la FR, le prove speciali sono lunghe e sarà importante non fare errori". Saranno nove le prove speciali che il duo Ferroni-Salvucci dovrà affrontare nelle due giornate di gara con un chilometraggio di Km. 125 di tratti cronometrati su un percorso globale di oltre 580 Km.