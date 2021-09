A San Rossore la sesta edizione di ‘Fitwalking for Ail per Simona’

L'evento benefico è in programma domenica 26 settembre. Necessario il Green Pass per partecipare

Domenica 26 settembre, a San Rossore, si svolgerà la sesta edizione della passeggiata non competitiva ‘Fitwalking for Ail per Simona’. Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto al finanziamento del servizio di assistenza domiciliare dell’unità operativa di Ematologia dell’Università di Pisa. L’evento, patrocinato dal Comune di Pisa, vede la partecipazione del Trofeo delle Tre Province, del Trofeo Podistico Pisano e del Trofeo Podistico Lucchese.

La partenza è prevista dalle 8 alle 10.30 presso La Sterpaia. Percorsi di 2, 7 e 11,5 km, iscrizione a 3,50 euro (3 euro i tesserati). Saranno disponibili lungo il percorso dei punti ristoro (solo consegna di acqua in bottiglietta). Sarà possibile iscriversi alla manifestazione solo se in possesso di Green Pass. Sono inoltre previste mascherine e distanziamento nelle aree di partenza e arrivo.

Per informazioni: 3393313113, 3396147950, 3394360795.