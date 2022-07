Il Pisa Beach Soccer batte la Sambenedettese e conquista la finale di Coppa Italia

A nulla valgono le doppiette di Addari ed Eudin. Il Pisa Bs è travolgente e conquista per 7 a 4 un'altra storica finale di Coppa Italia. Per la seconda stagione consecutiva infatti i nerazzurri della società pisana, conquistano una finale di Coppa Italia. Destino poi vorrà, che sarà ancora il Catania Bs, l'avversario da battere prima di poter alzare il trofeo.

Tripletta per l'italo brasiliano Josep Junior, doppietta per Camillo Augusto, sempre di più ormai bomber del Campionato Italiano di beach soccer, e doppietta anche per Jordan Soares, uno degli ex di lusso della sfida contro la formazione marchigiana diretta da Di Lorenzo. Finalissima oggi, 24 luglio, dalle ore 18, in diretta su Sky Sport, canale 202.

Happy Car Sambenedettese-Pisa 4-7 (2-2; 0-2; 2-3)

Happy Car Samb: Costa, Miceli, Eudin, Spaccatorella, Percia Montani, Brendo, De Baptistis, Mascaro, Bernardo, Addarii, Del Mestre, Chiodi. All: Di Lorenzo

Pisa: Barsotti, Negrini, Casapieri, Bruno Xavier, Di Palma, Di Tullio, Jentilin Jr, Camillo Augusto, Marinai, Ortolini, Jordan, Vaglini. All: Marrucci

Arbitri: Longo di Paola e Pancrazi di Ragusa

Reti: 2’pt Camillo Augusto (P), 3’pt Josep Jr (P), 3’pt Eudin (S), 12’pt Addarii (S); 2’st Josep Jr (P), 10’st rig. Camillo Augusto (P); 1’tt Eudin (S), 1’tt Josep Jr (P), 6’tt Jordan (P), 6’tt rig. Addarii (S), 8’tt Jordan (P)

Ammoniti: Brendo, Mascaro, Eudin, Costa (S)