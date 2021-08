Una storia meravigliosa: il Pisa Beach Soccer è campione d'Italia

Il presidente Alessandro Donati, subito dopo la cocente delusione della sconfitta ai calci di rigore nella finalissima della Coppa Italia, lo aveva affermato a chiare lettere: "Siamo affranti. Eravamo a pochi centimetri dal sogno. Ma da queste esperienze si esce più forti e più preparati per affrontare le prossime sfide. Siamo già proiettati a giocare una final eight per lo Scudetto da assoluti protagonisti". Mai parole furono più profetiche: quando lo scorso 1 agosto il Pisa Beach Soccer perse ai calci di rigore la Coppa Italia contro il Catania, la sensazione di aver salito un altro gradino nella scala del beach soccer italiano era forte.

La riprova è arrivata dopo una settimana, quando i ragazzi di mister Lami hanno intrapreso il cammino nella final eight di Mugnano (Napoli), alla ricerca di un sogno meraviglioso da realizzare: conquistare il primo Scudetto della storia nerazzurra. Una cavalcata partita con la vittoria sui padroni di casa del Napoli Beach Soccer con il punteggio di 3-2, prima della strepitosa semifinale in cui i ragazzi di Lami hanno schiantato 8-4 il Catania, nel remake della finale di Coppa Italia di una settimana prima. Una volta superato l'ostacolo siciliano, in finale il Pisa ha affrontato il Terracina: i nerazzurri sono stati sempre al comando del gioco, imponendo ritmo e maggiore qualità agli avversari. Il punteggio finale di 5-3 è stato siglato dalle firme di Bruno Xavier, Camillo Augusto, Stefano Marinai, Datihna e Raffaele Ortolini.