Pisa Beach Soccer in Europa, 5 vittorie, 2 sconfitte: "Siamo soddisfatti"

Il bottino del Pisa Beach Soccer alla sua prima partecipazione in una competizione internazionale, la Euro Winners Cup 2022, una competizione paragonabile alla Champions League del Calcio a 11, è stata di tutto rispetto: 5 vittorie, 2 sconfitte e 10° posto.

I nerazzurri guidati da mister Marrucci sono scesi sulla sabbia di Nazaré (in Portogallo) col piglio giusto, approfittandone anche per rodare schemi e tattiche in vista dell’inizio del Campionato di Serie A. Rammarico per non aver superato agli ottavi il Benfica, team che poi ha vinto la competizione, perdendo 3 a 1 e scivolando nel tabellone 'di consolazione' dove ha conquistato la decima posizione finale.

"C’è stato un andamento un po’ altalenante - spiega Andrea Pelli, Direttore Sportivo del Pisa Bs - probabilmente con un po’ più di fortuna avremmo potuto scrivere una pagina diversa. Siamo comunque contenti, consapevoli di quanto e come lavorare per gli obiettivi che ci siamo preposti per questa stagione. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, tutti i nostri partner, in particolar modo, Sportika Official e Lenergy, main sponsor di questa trasferta portoghese".

Questo il ruolino dei nerazzurri in EuroWinners Cup:

Fase a gironi

SK Augur Enemat – Pisa Bs: 4 – 7

Pisa Bs – Atlas: 7 – 0

Pisa Bs – Rostocker: 8 – 7

Fase eliminatoria

Pisa Bs – Casa Benfica: 1 – 3

Pisa Bs – New Team: 7 – 6

Pisa Bs – Sporting Portugal: 5 – 4 d.c.r.

Pisa Bs – Boca Gdansk: 3 – 4