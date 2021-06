Pisa Beach Soccer 2014 ai nastri di partenza: nuova beach arena e un giocatore in nazionale

A meno di un mese ormai all'inizio dell'attività agonistica, il Pisa Beach Soccer si appresta a vivere la sua settima stagione nel Campionato Nazionale di Serie A. Molte le novità per questa stagione 2021: la più fresca, la più recente e quella che forse rende più orgogliosi i dirigenti nerazzurri, è la convocazione di Lorenzo Vaglini in azzurro. Vaglini, pisano doc, cresciuto calcisticamente nel mondo del dilettantismo pisano, gioca a Beach Soccer dalla stagione 2015, sempre con la maglia della società nerazzurra. Nei giorni scorsi Lorenzo, insieme alla Nazionale Azzurra Beach Soccer, diretta da mister Del Duca, ha raggiunto Nazarè, in Portogallo, per giocarsi le qualificazioni alle finali Europee. Per Vaglini, in passato, diverse convocazioni agli stage tecnici organizzati dal staff tecnico nazionale.

Una soddisfazione grande per Vaglini e per tutta la società nerazzurra, "siamo orgogliosi per il traguardo raggiunto da Lorenzo" commenta il presidente Alessandro Donati. "Ha cominciato a giocare a beach con il Pisa Bs nel 2015, e da allora ha sempre sposato con serietà e impegno la nostra causa. Il suo successo è anche il nostro, l’obiettivo della nostra società è quello di crescere ragazzi come lui. Che si goda la sua prima convocazione in gara ufficiale, se lo merita. Noi lo aspettiamo per il Campionato 2021".

La seconda novità, forse più importante sotto il profilo logistico, riguarda la nascita di una Beach Arena sul litorale pisano, a tinte nerazzurre. Grazie ad un accordo di collaborazione con la Pubblica Assistenza, che si è aggiudicata la concessione per bando pubblico la spiaggia libera n.2, è finalmente nata la Pisa Beach Arena. In tempi record, grazie anche al lavoro dei tanti soci e dirigenti nerazzurri, il Pisa Bs è riuscito a mettere in piedi una struttura sul litorale che potrà finalmente ospitare in maniera permanente le attività ufficiali del Pisa Bs, allenamenti, tornei, campi estivi, e perché no, in futuro, anche competizioni agonistiche ufficiali. Sabato 12 giugno, insieme ad altri amici accorsi da più parti di Italia, il Pisa Bs si è allenato proprio presso la Beach arena coinvolgendo anche le proprie formazioni Under 20 e Femminile, altre due delle grandi novità per la stagione 2021.

Il Pisa Bs, infatti, per la stagione 2021, per la prima volta nella propria storia, iscriverà al Campionato Nazionale anche la formazione femminile, grazie alla collaborazione con una società di calcio a 5 toscana e la formazione Under 20, con l'obiettivo, anche in collaborazione con la società Litorale Pisano, di poter creare un vero e proprio vivaio nerazzurro. E a proposito di Campionato Nazionale, il via ufficiale l'8 luglio per la prima squadra maschile che sarà impegnata fino all'11 luglio in terra calabra per la prima tappa. Dal 14 al 18 luglio invece a Mugnano in Campania la tappa di qualificazione per la categoria Under 20, le migliori quattro si sfideranno poi alle finali di Lignano Sabbiadoro in agosto. Dal 21 al 25 luglio, doppio impegno per il Pisa Bs, con la seconda tappa di Campionato per la prima squadra e unico girone previsto per le formazioni femminili. Tutto nella spettacolare location di San Benedetto del Tronto. Dal 29 luglio al 1 agosto, il Pisa Bs torna a Mugnano in Campania per al disputa della Coppa Italia, per quest'anno non organizzata tradizionalmente ad inizio stagione. Dal 6 all'8 agosto, Final Eight e finali campionato Under 20 a Lignano Sabbiadoro. Questa la calda estate del Pisa Beach Soccer. Nelle prossime settimane l'ufficializzazione della rosa maschile, femminile e under 20.