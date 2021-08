Il Pisa Beach Soccer è tra le migliori quattro d'Italia: ora la semifinale per lo scudetto

Grande prestazione per il Pisa Beach Soccer nei quarti di finale della corsa verso lo scudetto. Vince contro il Napoli e si conferma tra le migliori quattro formazioni d'Italia. Ottima prova dei pisani contro i partenopei del Napoli Bs che cedono appunto alla formazione diretta da Lami per 2 a 3. A rete per i nerazzurri Stefano Marinai, che confeziona una doppietta in grande stile, e Camillo Augusto. Domani sabato 7 agosto, alle 18, la semifinale contro il Catania Bs, per una sfida che ha anche il sapore della rivincita. I siciliani infatti hanno conquistato la Coppa Italia, una settimana fa, proprio ai danni del Pisa al termine delle tre serie di calci di rigore.

Il tabellino

B-Point Napoli: Guadagno, Josep Jr, Spada, Moxedano, Jordan, Palma, Savarese, Palmacci, Gaudino, Benjamin Jr, Stefanini, Cuomo. All: Ciro Amorosetti.

Pisa BS: Barsotti, Casapieri, Di Palma, Bruno Xavier, Datinha, Loprieno, Camillo Augusto, Marinai St., Marrucci, Montecalvo, Ortolini, Vaglini. All: Nicola Lami.

Arbitri: Matticoli di Isernia, Marton di Mestre.

Reti B-Point Napoli: 10' 1T Palmacci, 10' 3T Jordan (R); Pisa BS: 5' 1T Marinai St., 2' 3T Marinai St., 10' 3T Camillo Augusto