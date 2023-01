Pisa capitale europea dell'Hockey: ospiti del Cus Pisa le Nazionali U21 maschile e femminile

Pisa ancora una volta capitale dell'Hockey Europeo con il raduno delle Nazionali maschili e femminili Under 21 di Hockey presso il centro sportivo del Cus Pisa di Via Chiarugi.

A dare il via al week-end hockeistico sono stati gli azzurri di mister Richard Kotrc in vista dell'EuroHockey Indoor U21 Championship (Pool A) di Nymburk (Repubblica Ceca), cui gli azzurrini parteciperanno nei giorni dal 19 al 22 gennaio 2023, insieme ad Austria, Svizzera, Turchia, Ucraina, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Danimarca e Slovacchia. Tra gli azzurri convocati per il raduno anche tre atleti del Cus Pisa Hockey Francesco Guiggi, Edoardo Moggi e Simone Zoppi oltre all'Assistant Coach Nicola Giorgi.

Nei giorni successivi spazio anche alla Nazionale italiana U21 femminile affidata a mister Filippo Treno in vista dell'EuroHockey Indoor Junior Championship Women (Pool A) previsto a Lucerna (Svizzera) con le azzurrine che parteciperanno dal 13 al 15 gennaio 2023 insieme ad Austria, Svizzera. Ucraina, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia e Turchia. Tra le azzurre convocate al raduno tre atlete del Cus Pisa: Nina Corradini, Chiara Trafeli e Matilde Piccinocchi oltre all'Assistant Coach Martina Chirico.

"E’ sempre un onore e un prestigio per il Cus Pisa ospitare i raduni preparatori al campionato europeo U21 maschile e femminile - afferma Stefano Pagliara nella doppia veste di presidente del Cus Pisa e responsabile delle squadre nazionali della FIH - svevamo ospitato anche le Nazionali maggiori ed è andata bene, lo abbiamo fatto anche con le Nazionali U21, nella speranza che i risultati siano i medesimi. Un in bocca al lupo va a tutto il movimento della Nazionale e ai portacolori del nostro Cus Pisa rappresentato, oltre che da alcuni atleti, da Nicola Giorgi e Martina Chirico, promossi per questa spedizione come Assistant Coach".