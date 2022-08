Verso Pisa-Como: via alla prevendita per il debutto casalingo in campionato

E' scattato il conto alla rovescia per il debutto casalingo del Pisa nel nuovo campionato di Serie B. I nerazzurri, dopo l'amara sconfitta di Cittadella all'esordio nel torneo 2022-2023, attendono il Como per la seconda giornata. Il fischio d'inizio è fissato alle 20.45 di domenica 21 agosto: all'Arena Garibaldi è atteso un bel colpo d'occhio, con il numero degli abbonati che si sta avvicinando alle 4.500 unità. Oltre a queste tessere stagionali, ci saranno anche diverse migliaia di supporters muniti di biglietto. I tagliandi, come di consueto, sono disponibili online sul sito di Ticketone e nei punti vendita.

Martedì 16 agosto (ore 15) sul circuito Ticketone partirà la prevendita online. Non sarà possibile effettuare in tale modalità l’acquisto del biglietto ridotto (qualsiasi settore). Alle ore 15 partirà anche la prevendita ai consueti botteghini:

- Pisa Store (via Oberdan – Borgo Largo 22)

- Pisa Store (via Luigi Bianchi)

- Solo Pisa (via Piave)

- Tifo Pisa (Fornacette)

A partire da questa stagione il Pisa Sporting Club ha attivato un programma di Membership destinato a cambiare e facilitare il modo di vivere l’evento sportivo all’interno dell’Arena Garibaldi. Sulla Pisa Membership Card si può caricare, ovviamente, anche il titolo d’ingresso allo stadio. Questo il link attraverso il quale completare l'iscrizione e l'attivazione al programma.

Questi i prezzi dei biglietti:

- Curva Nord

Intero. 16,50 euro

Under 14. 6,60 euro

- Gradinata

Intero. 26,40 euro

Under 14. 6,60 euro

- Tribuna Inferiore

Intero. 38,50 euro

Under 14. 6,60 euro

Disabili. 16,50 euro

- Tribuna Superiore

Intero. 55 euro

Under 14. 6,60 euro

Disabili. 16,50 euro

Tutti i prezzi sono già comprensivi del diritto di prevendita. La Tariffa Disabili è riservata ai portatori di handicap con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% deambulanti.