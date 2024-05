Pisa da vivere, gli hotel che aprono le porte alla XXV Maratona. Si corre domenica 15 dicembre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

PISA – Maratona e weekend turistico, un binomio sempre più felice e che incoraggia coppie e famiglie a condividere esperienze fatte di sport e cultura. Con il clima natalizio ad aggiungere emozioni alle tante attrazioni che offre la città, Maratona di Pisa di domenica 15 dicembre è la sintesi perfetta per rendere indimenticabile il weekend di gara. L’evento, organizzato da 1063AD SSDARL, festeggerà il suo 25° compleanno insieme ai 250 anni dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, che per questa edizione è Ente Patrocinatore. LE GARE – La manifestazione ha da sempre aperto le porte a tutti, grazie alla possibilità di prendere parte ad uno dei tre eventi. Confermate al via domenica 15 dicembre le due distanze competitive: maratona 42,195km su percorso misurato AIMS-World Athletics, Pisanina Mezza Maratona 21,097km, entrambe omologate Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera). Per gli amanti delle camminate e corse non competitive confermata anche la 4 Miglia Family Run. A confermare il clima di accoglienza, durante l’ultima edizione, grazie alla fattiva collaborazione con il Prof. di Scienze Motorie Adriano Sudano, anche i ragazzi dell’Istituto San Vincenzo de’ Paoli di Reggio Calabria hanno partecipato, a distanza, alla 4 Miglia Family Run. ALLOGGIO – L’evento è caratterizzato dalla presenza di tantissimi stranieri così come atleti da fuori regione per i quali gli organizzatori hanno lavorato in modo da creare le condizioni ideali di soggiorno. Sul sito maratonadipisa.com è presente il menu Scopri Pisa dal quale accedere ai vantaggi esclusivi. Utilizzando il codice PisaMarathon2024 sui siti degli hotel aderenti, fino al 15 settembre, tutte le prenotazioni godranno di uno sconto del 20% che diventerà 10% per le prenotazioni successive a questa data. Garantiti sia la colazione anticipata che il check-out ritardato. “Le competizioni sportive rappresentano un momento importante in termini di promozione e di immagine di un territorio e la Maratona di Pisa è un evento prestigioso e di assoluto livello per la città. Poter contare sulla presenza delle migliori strutture ricettive all'interno del portale ufficiale dell'evento costituisce una straordinaria opportunità per gli operatori, ma soprattutto per gli oltre 4mila atleti provenienti da tutto il mondo che alloggeranno sul nostro territorio e potranno contare su un sistema di accoglienza all'altezza delle aspettative”, afferma il Presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Stefano Maestri Accesi. “È particolarmente importante che l'organizzazione dell'evento sia partita con dieci mesi di anticipo, questi sono i tempi giusti per programmare la Maratona di Pisa anche sotto il profilo dell'accoglienza, permettendo agli operatori di organizzare promozioni e pacchetti ad hoc. In occasione della prossima Maratona gli atleti che prenoteranno direttamente presso gli hotel convenzionati entro il 15 settembre avranno diritto a uno sconto del 20% sulle migliori tariffe e del 10% per le prenotazioni dopo il 15 settembre”, spiega il presidente di Federalberghi Confcommercio Pisa Andrea Romanelli. “La maratona di Pisa è un grande ed emozionante evento che permette di godere dello straordinario contesto del territorio della città, unendo i valori etici e umani dello sport alla bellezza di un percorso capace di abbracciare l'intera nostra offerta turistica fino a raggiungere il mare del nostro litorale. Tutto il sistema di accoglienza rivolge una particolare attenzione agli ospiti di questo consolidato appuntamento, che ogni volta accende i riflettori intorno a un itinerario unico che contempla la presenza di un complesso monumentale che è patrimonio dell'umanità”, il commento dell’Assessore Attività produttive e commercio, Turismo e Demanio marittimo Paolo Pesciatini. GLI HOTEL – 4 stelle: Grand Hotel Duomo, Hotel Repubblica Marinara, Hotel Bologna, San Ranieri, Palazzo Cini; 3 stelle: Hotel La Pace, Hotel Touring, Hotel Amalfitana, Royal Victoria Hotel, Incanto Di Boccadarno, Hotel La Torre; altre tipologie: The Rif – Boutique Hotel, Residence Isola Verde, Casa Betania, San Tommaso. LE ATTRAZIONI – Nell’ambito delle iniziative, anche convenzioni con i musei di San Matteo, dell’Opera del Duomo, della Grafica, della Storia Naturale, Anatomia Umana, Navi Antiche, Piazza del Duomo, Mura di Pisa, Orto Botanico e Palazzo Blu. “Come organizzatori della Maratona di Pisa, è per noi motivo di orgoglio sapere che gli atleti trascorrano del tempo a visitare la nostra bellissima città” – ha esordito Simone Ferrisi, Presidente di 1063 AD – “Vogliamo fare in modo che la nostra cultura, che ci viene invidiata in tutto il mondo, possa essere facilmente accessibile a tutti e che ciascuno abbia un’esperienza di calda accoglienza. Ringrazio i partner coinvolti nell’accoglienza per aver fatto un ulteriore passo in questa direzione”, ha concluso. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito, CLICCA QUI. Prossimo cambio tariffa il 25 giugno 2024. Per onorare il 25esimo compleanno, istituita la speciale tariffa dei gruppi da 25 che avranno in omaggio ben tre iscrizioni per la maratona e, fino alla data di chiusura delle iscrizioni, una quota ridotta del 15% per gli iscritti che compiono 25 anni.