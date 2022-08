Pisa e Genoa unite nel ricordo di Gianluca Signorini

Le squadre di Pisa e Genoa ricordano lo storico capitano Gianluca Signorini, in vista della prossima partita di serie B che vede le due compagini affrontarsi domenica prossima, 28 agosto, alle ore 10.45 all'Arena Garibaldi. Il match è sicuramente quello che più coinvolge un "personaggio rimasto nel cuore di tutti noi - scrive la società nerazzurra - a lui è intitolata la Gradinata dell'Arena Garibaldi e a lui andrà il pensiero quando scenderanno in campo le due squadre".

Pisa Sporting Club e Genoa cfc hanno deciso di ricordare Gianluca Signorini proprio in quel momento: i capitani delle due squadre entreranno in campo indossando una maglia con il nome e il numero del Capitano e, terminate le operazioni di sorteggio, se la scambieranno come segno di amicizia, rispetto e ricordo, nel nome di Gianluca.