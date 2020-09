Pisa Half Marathon: pronta al via la 14ª edizione

Manca ancora un mese, ma si può considerare già tutto pronto per la Pisa Half Marathon, che il prossimo 11 ottobre vivrà la sua 14ª edizione. Un’edizione in un periodo speciale, con la gara facente parte del Calendario Nazionale Fidal che sarà chiamata ad attribuire i titoli regionali sulla classica distanza dei 21,097 km. Agonismo a parte, manterrà la sua caratteristica principale: la solidarietà. L'intero ricavato andrà in beneficenza all'associazione Per Donare La Vita Onlus che sostiene le famiglie dei pazienti sottoposti a trapianto e promuove la donazione di organi e tessuti.

Molti, quando l’attività di corsa è lentamente iniziata attraverso iniziative virtuali, hanno chiesto agli organizzatori se anche la Pisa Half Marathon avrebbe optato per quest’eventualità: la risposta è sì, ma in aggiunta alla gara vera e propria: chi per qualsiasi motivo non potesse essere a Pisa l’11 ottobre potrà optare per la prova Virtual. In tal modo potranno ricevere direttamente a casa il pacco gara e la medaglia di partecipazione se avranno effettuato l’iscrizione Pro. A tal proposito, due sono le opzioni di adesione a disposizione degli appassionati: quella Basic, che non prevede il pacco gara e i gadget degli sponsor, aperta fino a 400 iscritti e quella Pro con 1.100 pettorali a disposizione. Il costo varia in base al numero di iscrizione e quindi alla data in cui si procede, conviene affrettarsi. D’altronde la scelta di legare il costo al numero di pettorali disponibili ha consentito un importante risparmio a vantaggio degli utenti. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente alle 24 dell’8 ottobre, non sarà possibile procedere sul posto proprio in base alle normative sanitarie.

Chi non si sentisse ancora nelle gambe ancora i 21,097 km, potrà sempre optare per la Pisa Ten, alla sua seconda edizione, gara di 10 km affiliata al Csi, sia competitiva che non, con identica partenza e arrivo rispetto alla mezza. I costi d’iscrizione, con 500 pettorali disponibili, sono molto contenuti, 15 euro per la competitiva e 12 per la non agonistica, con ulteriore riduzione per studenti e forze dell’ordine.

La partenza della prova, in osservanza alle disposizioni del momento, verrà data alle ore 9 da via Contessa Matilde, in corrispondenza dell’ingresso principale dell’Istituto Tecnico Leonardo Da Vinci con i concorrenti divisi in gruppi da 500 che inizieranno la loro prova ogni mezz’ora, mentre l’arrivo sarà nello di Piazza dei Miracoli, all’altezza del Museo delle Sinopie. Un arrivo che come sempre lascerà senza fiato, ultimo pregio di un percorso disegnato per le vie di Pisa che rappresenta, oltre a un tracciato tecnicamente molto significativo e che negli anni ha dimostrato di essere piatto, scorrevole e ideale per andare a caccia del proprio primato personale, un viaggio all’interno delle grandi bellezze della città toscana.

Per informazioni: Ass.Per Donare la Vita Onlus e ASD Leaning Tower Runners, www.mezzamaratonapisa.it, mail info@pisahalfmarathon.com.