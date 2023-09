Il Pisa Ovest presenta le squadre all'Ippodromo San Rossore

Domenica 1 ottobre presso l'Ippodromo di San Rossore a partire dalla ore 15 il Pisa Ovest alla presenza degli sponsor presenta la rosa delle squadre che parteciperanno ai vari campionati e la sua Scuola Calcio. La giornata sarà preceduta da un breve cerimoniale.

"Torniamo a presentare in un luogo suggestivo come quello del Parco di San Rossore e in special modo quello dell'Ippodromo, le nostre squadre che parteciperanno ai vari campionati - afferma il presidente Stefano Toni - l'impegno dei vari dirigenti durante tutta l'estate è stato molto, siamo contenti del lavoro fatto. Invitiamo tutti quelli che lo vorranno a questa gironata che sarà motivo di aggregazione per i nostri ragazzi e le loro famiglie".

Organigramma societario. Presidente: Stefano Toni. Direttore Generale: Stefano Cattani. Direttore Organizzativo Scuola Calcio: Nevio Vinciarelli. Direttore Organizzativo Società: Fabrizio Ligniti. Direttore Tecnico Scuola Calcio: Claudio Barghini. Responsabile Scuola Calcio: Floriano Guelfi. Direttore Sportivo: Maurizio Pellegrini. Direttore tecnico Prima Squadra e Juniores: Jacopo Balestri Segreteria: Gianluca Bellomo e Paolo Rossi. Responsabile Bar e Cucina: Bruno Fiori. Magazziniere: Massimo Mantellassi. Responsabile comunicazione: Antonio Tognoli. Responsabile Biglietteria e Lavanderia: Manrica.