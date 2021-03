Pisa S.C., si gioca prima e dopo Pasqua: Pescara e Lecce nel mirino

La Lega B ha ufficializzato il calendario del 31° e 32° turno di campionato, le due giornate che verranno disputate a cavallo della Pasqua. Il Pisa, dopo la trasferta di sabato 20 marzo sul campo del Pordenone (ore 14), osserverà un turno di riposo insieme al resto della cadetteria per consentire lo svolgimento delle gare delle nazionali. I nerazzurri torneranno a giocare venerdì 2 aprile a Pescara (ore 17) e poi ospiteranno il Lecce lunedì 5 aprile all'Arena Garibaldi (ore 15).

A Pescara molto probabilmente mancherà Marius Marin, convocato dall'Under 21 romena per la fase a gironi dell'Europeo di categoria, che si disputerà proprio nella settimana finale del mese di marzo. Il mediano con tutta probabilità tornerà a piena disposizione di Luca D'Angelo dalla gara con il Lecce. Il 2 aprile, invece, si rivedrà Luca Vido: l'attaccante è risultato negativo al tampone di controllo ed è guarito dal Covid-19. Nei prossimi giorni sosterrà le nuove visite di idoneità agonistica, come previsto dal protocollo Figc, e tornerà ad allenarsi col gruppo.

C'è attesa, infine, per la negativizzazione degli altri giocatori contagiati: a giorni anche Caracciolo, Meroni, Mastinu e Soddimo dovrebbero avere la conferma della guarigione, così da avviare l'iter per il rientro in gruppo.